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Hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin- Basyan ile Hakkari Çukurca bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

17 Haziran 2018 14:06

ANKARA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Irak\'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin- Basyan ile Hakkari Çukurca bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında 9 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. 
Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakkâri/Çukurca bölgelerine, 16 Haziran 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

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