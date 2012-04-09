Hava hafta sonuna kadar yağışlı, sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıkları düştü. Yarın ve öbür gün kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıklar 6-10 derece düşecek.

Ülkenin doğu kesimlerinde dün başlayan yağışlara ilave olarak gece saatlerinden itibaren yurdun batı kesimleri Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girdi.

Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Amasya ve Çorum çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar; Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olacak.

Yarın da ülkenin büyük bir bölümünde aralıklarla devam edecek yağışlar, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde etkisini artıracak.

Yağışların hafta sonuna kadar güney, iç ve doğu kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de hava sıcaklıklar düştü. Yarın ve öbür gün ise kuzey ve iç bölgelerde 6-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.