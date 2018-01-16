(Hava fotoğraflarıyla yeniden) - Beyazıt Meydanı'ndaki çalışmaların detayları belli oldu

Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları çevresinde yapılan çalışmalara dair bilgilendirme yaptı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ana giriş kapısı önünde yapılacak seyir basamakları ile meydan izlenebilecek; çevredeki yollarda turist otobüsleri için cepler açılacak. Bölgedeki tüm otoparklar, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacak. Çalışmalar, 2019\'un Mart ayında tamamlanacak.

İBB, Beyazıt ve çevresinde bir süredir devam eden çalışmalara dair açıklama yaptı. Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile bu meydanlara erişim sağlayan Ordu Caddesi, Yeniçeri Caddesi, Divanyolu Caddesi, Vezneciler Caddesi ve Fuat Paşa Caddesi dahil olmak üzere toplam 228 bin 400 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirilecek. Ordu Caddesi, Laleli Camii ile Beyazıt tramvay istasyonu arasındaki yoğun yaya trafiği nedeniyle geniş kaldırımlar yapılacak. Yol üzerinde turist otobüsleri için cepler açılacak. Ayrıca, Beyazıt Meydanı\'ndaki granit taş bloklar, yıllar içerisinde aşınmaya uğradığından yüzeylerinin düzeltilmesi için işleme tabi tutulacak ve başka projelerde tekrar kullanılacak. Çınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri, tek katlı ve taşınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Çevresindeki farklı fonksiyonlar nedeniyle yoğun bir yaya ve taşıt trafiğine sahip meydanın, hem bu fonksiyonlara hem de çevresiyle olan yaya ve taşıt ulaşımının organize edilerek, her türlü sirkülasyona, toplu taşıma ve kitle ulaşım araçlarının gereksinimine en uygun şekilde cevap verebilecek ulaşım ilişkileri geliştirilerek çözülecek.

ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE SEYİR TERASLARI YAPILACAK

İÜ ana giriş kapısı önünde, meydan alanını ve çevredeki anıtsal yapıları izleme amaçlı seyir basamakları tasarlanmıştır. Basamaklar arasında duvar üstü ve ahşap oturmalar bulunmaktadır. Engelli kullanıcıların meydandan Besim Ömer Paşa Caddesi’ne ulaşabilmeleri için yeşil doku ile çevrelenmiş rampalı bir geçiş oluşturulmuştur. Basamak sistemini tamamlayan kaskatlı saksı sistemi ile meydandan üniversite kapısı yönüne doğru bakıldığında, görünen sert tasarım ögeleri bitkisel tasarımla desteklenerek yumuşatılmıştır.

KAPALIÇARŞI MEYDANI OLUŞTURULACAK

Kapalıçarşı girişi, Beyazıt Cami, ve meydan bağlantısında dükkanları ve yeme içme alanları terasları ile yeni geniş bir Kapalıçarşı meydanı oluşturuldu. Meydan içerisinde kesintisiz takip taşı döşenerek görme engelli kullanıcılar için duyumsanabilir (hissedilebilir) yüzeyler oluşturuluyor. Beyazıt Meydanı’na Ordu Caddesi yönünden çıkış geniş basamak sistemi ile sağlanmakta olup, basamakların yanında beton ve ahşap oturma alanları oluşturulacak. Mevcut durumdaki ağaçlar ve bu tasarlanan merdivenler yeşil doku sistemi ile çevrelenecek.

MERDİVEN ALTINDAKİ BOŞLUK TUVALET YAPILACAK

Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Merkez Kütüphanesi arasında mevcut durumdaki basamak sistemi yenilenerek merdiven altında çıkan boşluk, tuvalet olarak projelendirilmiştir. Aynı bölgede engelli kullanıcıların üst kota ulaşımı için asansör düşünülmüştür. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi ihata duvarları kurul onaylı projesine uygun olarak projeye aktarılıp, aşağı doğru teraslama ile yeşil alanlar oluşturulmuştur.\"

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