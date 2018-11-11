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(Hava fotoğraflarıyla) - Kitap Fuarı'na ikinci gününde büyük ilgi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ TÜYAP'ta açılan 37

11 Kasım 2018 17:51

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ TÜYAP\'ta açılan 37. Kitap fuarı başladı. Fuarın ikinci gününde İstanbullular fuara akın etti. Fuarın düzenlendiği TÜYAP önünden itibaren uzun araç kuyrukları oluşurken, çevrede bulunan tüm otoparklar da  doldu. Metrobüs köprüsünde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. 9 gün sürecek 37\'inci kitap fuarı 18 Kasım akşamına kadar açık kalacak. Fuara bu yıl 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. 800 üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı fuarın bu yıl ki ana teması ise \"Hayatı Edebiyatla kuşatmak\" olarak belirlendi.

(FOTOĞRAF)

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