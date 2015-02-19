Hava-deniz seferlerine kar engeli

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün öğleye kadar yapılacak olan tüm iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün öğleye kadar yapılacak olan tüm iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY yetkilileri, yolculardan uçuşların güncel durumu ile ilgili bilgileri internet sitesinden kontrol etmeden havalimanına gelmemeleri istedi. Ayrıca THY, bazı dış hat seferlerinde de iptaller olacağını açıkladı.

Deniz ulaşımına kar engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün 07.00 Yenikapı-Bandırma ve 07.30 Bursa-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 18.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri yapılamayacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem hattı araba vapuru ile iç hat seferleri de geçici süre iptal edildi.

THY 6 bin yolcusunu otellere yerleştirdi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle uzun menzilli ve Avrupa'nın yatılı hariç tüm uçuşlarını iptal eden THY, Atatürk Havalimanı'nda kalan yolcularının bir kısmını otellere yerleştirdi. THY'nin şu ana kadar 6 bin 500 yolcusunu anlaşmalı olduğu çeşitli otellere yerleştirdiği öğrenilirken, otel desk önünde uzun kuyruklar oluştu. Bu arada, yoğun tipi ve taşıt ulaşımında yaşanan zorluklar nedeniyle bazı yolcuların da otellere transferi yapılamadı. Bu yolcuların, havalimanında bulunan konferans salonları ile iç ve dış hatlar geliş terminalinde bulunan salonlarda ağırlanmaya başlayacağı öğrenildi. THY şu ana kadar yolculara 20 bin kişilik kumanya dağıttı.