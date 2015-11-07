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Yaşam

Hava değişimi için gittiği memleketinde babasını öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen gencin cinayeti işledikten sonra sokakta önüne çıkan bir köpeğin de boğazını kestiği öğrendildi

07 Kasım 2015 14:17

Askerlik görevini yaptığı Çanakkale'den psikolojik sorunları nedeniyle hava değişimi alıp memleketine giden asker babasını keserek öldürdü.

DHA’nın haberine göre; vatanı görevini yaptığı Çanakkale'den psikolojik sorunlarından dolayı hava değişimi alan Bilal K., gittiği memleketi Ağrı'da babasını keserek öldürdü.

Cinayet, sabah saatlerinde Murat Mahallesinde yaşandı. Psikolojik sorunlarından dolayı izinli olarak yaklaşık 1 hafta önce evine gelen 20 yaşındaki Bilal K., sabah namazını kılan 15 çocuk babası İsmail K.'nın boğazını kesip öldürdükten sonra vücudunu da parçalara ayırdı. Babasını öldürdükten sonra evden çıkan Bilal K.'nın sokakta önüne çıkan bir köpeğin de boğazını kestiği iddia edildi. İsmail K.'nın ikinci eşinden olduğu söylenen oğlu Bilal K., polise teslim olurken, cinayeti neden işlediği açıklanmadı. 

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