Hava daha da soğuyacak!

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde hava şöyle olacak:



BUGÜN: Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir), Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman, Niğde), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Eskişehir, Kütahya, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur, diğer kesimlerde kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı ülke genelinde 4-6 derece azalacak.



Yarın: Yağışlı hava Orta Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Sinop), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu (Van, Hakkâri, Bitlis, Şırnak) ile Batman, Siirt ve Ardahan çevrelerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Ancak soğuk hava hafta boyunca ülke genelinde etkisini sürdürecek. Hissedilir derecedeki sıcaklık düşüşüne bağlı olarak görülecek buzlanma ve don olayı ile doğu bölgelerinde beklenen kuvvetli kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı yetkililer vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.



İstanbul’da etkili olan kar ve buzlanma dün de hayatı olumsuz yönde etkiledi.



İhbarlara giden bazı polis otomobilleri ile ambulanslar ara yollarda kaldı. Şişli’de meydana gelen trafik kazasına, itfaiye ve sağlık ekipleri buzlanma nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekti.

Şiddetli kar yağışı, gece ve gün boyu aralıklarla sürerken, pazar günü olması nedeniyle dün İstanbul trafiğine az sayıda araç çıktı, bu nedenle trafikte önemli tıkanmalar yaşanmadı. Bazı İstanbullular karla kaplı kaldırımlarda, sahillerde yürüyüşe çıktı. İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ’nin (İDO) bazı seferleri ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.





4 bin ton tuz kullanıldı



Kötü hava koşullarıyla mücadele çalışmalarında, 3 bin 475 personel ile 770 aracın sabaha kadar ana arterler, meydanlar, E-5 ve TEM bağlantı yollarında görev yaptığı, ekiplerin 22.00-07.00 saatleri arasında yollara 4 bin 120 ton tuz, 61 ton solüsyon kullandığı açıklandı.



Kentteki kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, perşembe gününe kadar yollardaki buzlanmaya dikkat edilmesini istedi.



Topbaş, “Perşembe’ye kadar ciddi bir buzlanma olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın da -8’e kadar düşeceği belirtiliyor. Özellikle sürücülerin viyadük ve köprüler başta olmak üzere araç kullanırken dikkat etmesi gerekiyor. Kar lastiği kullanan araçlara müdahale edilmeyecek. Bizim tavsiyemiz zincir yerine, kar lastiğinin edinilmesidir” dedi.





Gebze’de soba faciası



Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kömür sobasından sızan korbonmonoksit gazından zehirlenen üç kişilik aileden anne Gönül Yılmaz ile oğlu Yakup Yılmaz öldü, baba Şener Yılmaz koma halinde hastaneye kaldırıldı.





Kimsesizler spor salonunda



İstanbul’da 419 kimsesiz vatandaşın Alibeyköy Tevfik Aydeniz Spor Salonu’nda misafir edildiği belirtildi. Bu kişilerden 129’unun otelde barındırıldığı, 12’sinin memleketlerine gönderildiği, 4’ünün ailelerinin yanına bırakıldığı, 86’sının kendi isteğiyle ayrıldığı, 6 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. İhtiyaç sahibi 120 vatandaşa mobil büfeler vasıtasıyla sıcak çorba, çay, kumanya dağıtımının yapıldığı da belirtildi.



Türkiye’nin birçok yeri karakışa teslim... Kayseri’de bir kişi donarak öldü. Gelibolu’nun İç Liman bölgesinde denizin üzerinde buz parçaları oluştu. Edirne’de ise Tunca Nehri’nin kıyı bölümü dondu.



Türkiye’nin büyük bölümü kar yağışı, soğuk ve fırtınayla mücadele ediyor. Kayseri’de bir kişi donarak ölürken, Gelibolu’nun İç Liman bölgesinde soğuk nedeniyle denizin üzerinde buz parçaları oluştu. Antalya’da ise ağaçlar çiçek açtı.



Erzurum: Tekman ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Düzyurt köyüne doğum yapmak üzere olan Nazire Yıldırım’ı almaya giden ve köye 2 kilometre kala kara saplanarak yolda mahsur kalan ambulans, 2 saat süren yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı. 112 Acil Servis ekibi, köyde doğum yapan Yıldırım ve bebeğini alarak Tekman Devlet Hastanesi’ne götürdü.



Konya: Ermenek ilçesinde doğum sancıları başlayan Hatice Keskin’in (27) bulunduğu otomobil, kar ve tipi nedeniyle 1.5 saat yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye yetiştirilen kadın, ikiz bebek dünyaya getirdi.



Çanakkale: Gelibolu’da, Atatürk Meydanı’nda bulunan ve balıkçıların teknelerini bağladığı İç Liman bölgesinde soğuk hava nedeniyle denizin üzerinde buz parçaları oluştu. Şehir içindeki yollarda da buzlanma meydana geldi. İki gün boyunca yapılamayan feribot seferleri ise yeniden başladı.



Edirne: Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye kadar düşmesi nedeniyle Tunca Nehri’nin kıyı bölümü dondu. Çok sayıda kişi buz tutan yollarda kayarak düştü. Belediye de 50 kişilik buz kırma timi kurdu. Caddelerde oluşan buzlar kırılarak kamyonlarla taşındı. Edirne’de en düşük hava sıcaklığının eksi 17 derece dolayında olması bekleniyor.



Kocaeli: Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli Üniversitesi’nde bugün ve yarın yapılacak final sınavları, 3-4 Şubat tarihlerine ertelendi.



Bolu: D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde, kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle doğa harikası Gölcük’te göl yeniden buz tuttu. Karla kaplı çam ormanları beyaza bürünen gölle bütünleşince muhteşem manzaralar ortaya çıktı.



Kayseri: Akkışla’da kaybolan Mehmet Akşit (78), ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Cıncıklıdere mevkiinde, dere kenarında ölü olarak bulundu. Erciyes kayak merkezinde ise kar kalınlığı 112 santimetreye ulaştı.



Sivas: Kar yağışı nedeniyle 121 köy yolu ulaşıma kapandı.



İzmir: İzmir’de polis, sokaklarda kaldığı belirlenen kişileri, karakollara getirerek geceyi sıcak bir mekânda geçirmelerini sağladı.





