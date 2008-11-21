Hava çok soğuyacak!

Marmara'da fırtına uyarısı

Yurdun batı bölgelerinde lodos fırtınası ve kuvvetli yağış bekleniyor. Cumartesi gece yarısı Trakya, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de karla karışık yağmur görülecek.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan “meteorolojik uyarıya göre, bugün yurdun batı kesimlerinin Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.Yarın öğle saatlerinde kıyı Ege ve batı Akdeniz’de başlayacak sağanak yağışlar, yarın gece ve Cumartesi günü; Marmara, Ege, Akdeniz, iç Anadolu’nun kuzeybatısı, güneydoğu Anadolu, doğu Anadolu’nun güneyi ile Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde devam edecek. Yağışlar Cumartesi günü; Marmara’nın batısı, Ege, Akdeniz ile doğu ve güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Trakya’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Rüzgar; yarın akşam saatleri ve Cumartesi günü; Marmara, Ege ve batı Akdeniz’de güneybatı yönlerden (Lodos) saatte 80 - 90 km. hızla kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Yağışlı hava pazar günü; Marmara, Ege, Akdeniz, iç Anadolu,batı ve orta Karadeniz, güneydoğu Anadolu ile doğu Anadolu’nun güneyinde etkili olacak.Yağışlar yağmur ve sağanak,Marmara’nın güney ve doğusu,batı Karadeniz’in iç kesimleri ile sabah ilk saatlerde Trakya’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Rüzgar;güney Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da güneybatı yönlerden (Lodos), Marmara’nın kuzeyi ile batı Karadeniz’de kuzeybatı yönlerden (Karayel) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.Hafta sonu güney ve batı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış, lodos ve karayel fırtınası ile Trakya, Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen kar yağışlarının oluşturacağı soba zehirlenmeleri, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı ilgililer ve vatandaşlar uyarıldı.