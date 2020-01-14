Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgârın genellikle güney yönlerden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu