Hava bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güney yönlerden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C , 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Güney Ege kıyılarının çok bulutlu, Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C , 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C , 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C , 14°C

Az bulutlu

ISPARTA °C , 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C , 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C , 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C , 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C , 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C , 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C , 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C , 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C , -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C , 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C , 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C , 12°C

Az bulutlu

SİİRT °C , 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C , 13°C

Az bulutlu