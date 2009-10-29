Hava beş gün soğuk ve yağışlı

29 Ekim tatili, yağmur altında geçecek. Türkiye bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor. Beş gün sürecek yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da üç -beş derece arasında azalacak.

Sağanak var



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin batı kıyıları çok bulutlu, Marmara’nın doğusu hafif sağanak yağışlı. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde sağanak yağış etkili. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz’de de gökgürültülü sağanak var.

Çok bulutlu hava yarın Ege Bölgesi’nde etkisini sürdürürken, diğer tüm bölgelerde sağanak devam edecek. Hafta sonunda da yağış var. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Batı Ege kıyıları çok bulutlu, diğer yerlerde ise yağış ve gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da üç-beş derece azalacak.



Sel uyarısı



Yetkililer, yağışların özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olmasının beklendiği belirterek, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı.