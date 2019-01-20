T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hava almak için çıktığı balkondan düşerek öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de hava almak için çıktığı beşinci kattaki evinin balkonundan düşen Abdi Korhan Yücer (46) yaşamını yitirdi

20 Ocak 2019 13:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de hava almak için çıktığı beşinci kattaki evinin balkonundan düşen Abdi Korhan Yücer (46) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece merkez Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi, Ortahisar Sitesi, 7 katlı Mevlana Apartmanı\'nda meydana geldi. Akşam ailesi ile oturan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde şirket işçisi olarak çalışan Abdi Korhan Yücer, hava almak için beşinci kattaki evinin balkonuna çıktı. Fakat burada iddiaya göre dengesini kaybeden Abdi Korhan Yücer, üzeri karla kaplı beton zemin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.  Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİ DHA KAYSERİAbdi Korhan YücerOlayMelikgaziSelimiye Mahallesi Ortahisar SitesiMevlana ApartmanıAkşamErciyesTıp FakültesiFakatOlayıAğırYücerPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24