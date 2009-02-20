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Yaşam

Hava 6 derece soğuyacak, kar geliyor

Bugün birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava yurtta en az 5 gün kalacak. İstanbul’da yine kar yağışı görülebilir.

20 Şubat 2009 02:00

Balkanlardan gelen soğuk hava ile birlikte bugün birçok kentte kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava yurtta en az 5 gün kalacak, sıcaklıklar 6 derece azalacak. İstanbul’da yine kar yağışı görülebilir. 

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Soğuk hava bugün tüm batı ve iç kesimleri etkisi altına alacak. Trakya’dan başlayarak Afyon, Kütahya, Bolu, Ankara, Denizli, Sivas ve Doğu Anadolu’ya kadar birçok kentte yoğun kar görülecek. Manisa, Isparta ve Muğla’ya da kar yağabilir. İstanbul’da yarın ve pazar günü ise sertleşecek karayel, kent merkezlerinde sulu kara, yüksek kesimlerde ise kara neden olacak. 
 

Ankara’da yoğun kar var, İzmir çok soğudu ve yağmur alıyor. Bursa’da yağış akşam kara dönüşecek. Bugün sıcaklık İstanbul’da 7, Edirne’de 4, İzmir’de 6, Antalya’da 13 ve Ankara’da 3 dereceye inecek. Yarın hava daha da soğuyacak.
İstanbul'da 16 Şubat akşamı beklenen kar yağmıştı.


Marmara’da soğuk hava 5 gün kalacak. Trakya’da kar etkili olacak, hafta sonu bölgenin diğer kentlerinde de karla karışık yağmur, Bilecik ve Kocaeli çevresinde ise kar yağacak.

İç Anadolu’da lapa lapa kar yağışı görülecek, Ege çok soğudu, Afyon, Kütahya ve Denizli boyunca kar var. Ege’de hafta sonu soğuk geçecek, yağışlar zayıflayacak.

Akdeniz’de iki gün boyunca şiddetli yağmur bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu yarın çok soğuyacak, Diyarbakır ve Gaziantep’te kar bekleniyor. Isparta ve Burdur’da da kar var.

Yağışlar Erzurum ve Van arasında kar, Malatya ve Elazığ çevresinde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek.

Karadenizde yarın Bolu ve Kastamonu arasında başlayan kar, hafta sonu Doğu Karadeniz’e ilerleyecek. Bolu Dağı geçidinde iki gün şiddetli kar görülecek, sürücüler dikkatli olmalı.

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