Hava 10 derece soğuyacak

T24 - Trakya'da yarın başlayacak yağmur Çarşamba günü iç bölgelere ulaşacak. Sıcaklık Marmara ve Karadeniz'de 10-12 derece, İç Anadolu ve Ege'de 5-6 derece düşecek.



Bir buçuk aydır çok sıcak ve bunaltıcı günler yaşayan Türkiye, çarşamba günü oldukça serinleyecek.



Yağmur yarın akşam önce Trakya'da başlıyor. Gece yarısı tüm Marmara, İzmir, Manisa ve Kütahya'da gökgürültülü sağanak yağmur alacak. Yağış, Çarşamba gündüz saatlerinde Karadeniz ve Ankara'ya ulaşacak.



İstanbul'da hava yarın gündüz açık ve sıcak, gece ise gökgürültülü sağanak yağmur var. Çarşamba günü sıcaklık İstanbul'da 20 dereceye inecek. Perşembe yağış yok ama hava serin. Ankara yarın sıcak, çarşamba günü yağmur var, hava 7 derece birden serinleyecek. İzmir bir buçuk ay aradan sonra ilk kez bu kadar serinleyecek, yarın geceyarısı sağanak yağmur başlıyor, sıcaklık çarşamba günü 27 derece.



Yağmurun Sakarya, Zonguldak, Kastamonu, Sinop arasında bir ara çok kuvvetli yağması beklendiğinden su baskını tehlikesi var. Yağış anında fırtına da bekleniyor, yıldırım düşme riski de bulunuyor.

Ayrıca iç kesimlerde dolu yağışı da olabilir. Bu yağışlı hava 1 gün kalacak ama hafta sonu yeniden yağmur bekleniyor. Eylül ayıyla birlikte sıcaklıklar gün gün çok hızlı değişim göstereceğinden gribal enfeksiyon ve soğuk alğınlığı vakalarında artış da olabilir.



Marmara: Bölge, yarın gündüz saatlerini sıcak geçirecek, akşam ise Trakya'ya yağmur geliyor. Gece tüm bölgede gökgürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var. Çarşamba günü hava çok hızlı serinleyecek, sıcaklık 20 dereceye iniyor.



İç Anadolu: Yarın da güneşli ve çok sıcak ancak çarşamba günü ise hava aniden değişiyor. Bölgenin kuzeyinden sağanak yağmur geçişi olacak ve hava birden serinleyecek, dolu da yağabilir. Perşembe günü sıcaklık 24-25 derece.



Ege: Yarın da çok bunaltıcı, çarşamba günü serinlemeyi Egelililer de hissedecek. Rüzgar serin esecek, sıcaklık 6 derece düşecek. İzmir, Manisa, Kütahya boyunca gökgürültülü sağanak yağmur yağacak.



Akdeniz: Bulutlanmaya başlıyor, çarşamba günü Mersin-Antakya arasına yağmur gelecek. İstanbul'dan inecek serin hava bu bölgede de sıcaklığı 3-4 derece düşürecek.



Güneydoğu Anadolu: Sıcaklık fazla değişmiyor, Gaziantep 38 derece.



Doğu Anadolu: Serinlemeden fazla etkilenmiyor, gökyüzü genellikle parçalı bulutlu. Sıcaklık Erzurum'da 28, Elazığ'da 37 derece.



Karadeniz: Yarınki sıcak ve bunatıcı havanın ardından çarşamba günü Zonguldak, Kastamonu ve Sinop arasına kuvvetli yağmur geliyor. Yağış anında fırtına oluşabilir, yıldırım düşme riski de var. Sıcaklık çok hızlı düşecek, perşembe günü 19-25 derece arasında olacak.

