Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırıya ilişkin 19 kişinin, 10 yıl hapsi istendi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defnedilmesi sırasında yaşanılan olaylarla ilgili olarak Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 şüpheli hakkında dava açtı. İddianamede, şüphelilerin mezarlık içinde HDP milletvekillerini görmesi ve yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle terörist cenazesi gömülüyor hissine kapıldıkları savunuldu.

Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, 19 şüpheliye “İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Hakaret” suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Olay sırasında karşılıklı hakaret olduğu gerekçesiyle, hakaret suçu yönünde talep edilen cezadan indirim istendi.



İddianamede, şüphelilerden Barış Şimşek, Cemil Özdemir, Murat Alp, Necat Alp, Orhan Karakaya, Osman Karakaya ve Naci Karakaya’nın söylemleriyle göstericileri provoke ettikleri de belirtildi. İddianamede 10 şüpheli ve kolluk görevlileri hakkında takipsizlik kararı verildiği de kaydedildi.