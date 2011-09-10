-Hattuşaş'ta 10 gizli yer altı geçidi bulundu ÇORUM (A.A) - 10.09.2011 - Çorum'da Alman Arkeoloji Enstitüsü adına kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Andreas Schachner, Hititlerin başkenti Hattuşaş'taki kazı çalışmalarında 10 tane gizli yer altı geçidi bulunduğunu bildirdi. Schachner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının devam ettiği aşağı şehir bölgesinde ziyarete açık olan poternli kapıya benzeyen 10 tane daha gizli yer altı geçidi bulunduğunu, kazı çalışmalarının önceki yıl olduğu gibi aşağı şehir bölgesindeki surlara yakın alanlarda yoğunlaştığını söyledi. Aşağı şehrin Hattuşaş'nın ilk yerleşim bölgesi olduğunu ve tarihinin MÖ 2 bin 300'lü yıllara uzandığını anlatan Schachner, imparatorluğun büyümesiyle aşağı şehre bitişik olarak inşa edilen yukarı şehir ile birlikte Hattuşaş'nın bugünkü görkemli yapısına kavuştuğunu anlattı. Hattuşaş'nın son kazılarla birlikte bir gizli geçitler kenti olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Schachner, ''Ayrıca şehir suru üzerinde yer alan bir tane de kapıya ulaştık. Mümkün olursa ve sağlam kalmışsa bu yer altı geçitlerini ortaya çıkartmak ve en az bir tanesini ziyarete açmayı planlıyoruz'' dedi. Schachner ayrıca, aşağı şehir surunun büyük tapınak bölgesindeki bir kısmın restore edilerek, ziyarete açılmasını hedeflediklerini, 3-4 yıl içerisinde bu çalışmaların tamamlanacağını belirtti. -Sfenksli kapı restore edilecek- Kazı alanını ziyaret eden Boğazkale Kaymakamı Murtaza Dayanç'a çalışmalar hakkında bilgi veren Schachner, yıllar sonra yurduna dönecek olan Boğazköy Sfenksi'nin Hattuşaş'daki Yer Kapı'nın bulunduğu yığma tepenin orta noktasından çıkarıldığını bildirdi. Buradan toplam 4 adet sfenks çıkarıldığını anlatan Schachner, ''Bu dört sfenksten bir tanesi Almanya'dan getirilecek olan sfenks. Diğeri İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte. Bir tanesi bir yangın sonucu tamamen yok olmuş, diğeri ise büyük bir tahribat gördüğü halde orijinal yerinde durmakta. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Hattuşa Sfenksi'nin de vatanı olan Hattuşaş'a getirtilmesi için girişimler sürdürülüyor'' dedi. Yer Kapı'da bulunan sfenkslerin birer kopyasının yapılacağını bildiren Schachner, ''Yerlerinden alınarak başka yerlerde sergilenen sfenkslerin birer kopyası hazırlanacak. Kapının eski halinde düzenlenerek turistlerin ziyaretine açılması planlanıyor. Kral Kapı'da olduğu gibi birebir aynı ebat ve özelliklerde yapılacak olan sfenksler, ait olduğu yere konularak. Sfenksli kapının yapıldığı gündeki gibi görünmesi sağlanacak'' diye konuştu.