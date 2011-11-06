-Hattuşa 94 yıl sonra sfenksine kavuştu ÇORUM (A.A) - 06.11.2011 - 1917 yılında restorasyon amacıyla Türkiye'den Almanya'ya götürülen Boğazköy Sfenksi, 94 yıl sonra ana yurdu Hitit başkenti Hattuşa'ya döndü. 28 Temmuz'da Almanya'dan getirilmesinin ardından İstanbul'da bakım çalışmaları yapılan sfenks, yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa'ya ulaştı. Boğazköy Sfenksi ile birlikte Boğazkale'nin Yerkapı bölgesindeki kazılardan çıkarılan sfenkslerden biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki sfenks de Boğazkale'ye getirildi. İki sfenks de 26 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılacağı programla uzun yılların ardından kendi topraklarında sergilenecek. Boğazköy Sfenksi'nin Almanya'dan Çorum'a getirilişine eşlik eden İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi Laboratuvarı Müdürü Ali Osman Avşar, sfenksin getiriliş öyküsünü AA muhabiriyle paylaştı. Berlin Pergamon Müzesi'nden sfenksi sökerek, İstanbul'a getirdiklerini anlatan Avşar, sökme işinin çok zahmetli olduğunu, bunun zorluğun nedeninin de sfenksin duvara monte edilerek müzede teşhir edilmesi olduğunu söyledi. Almanya'daki uzmanların eseri tümleme yerlerinden sökerek Türkiye'ye götürmelerini istediklerini belirten Avşar, şunları kaydetti: ''Yetkililer sfenksin tek parça halinde gitmesinin zor olduğunu söylediler. Parçalara ayırarak Türkiye'ye götürmemizi istediler. Fakat bunun altında yatan başka bir sebep vardı. Sfenksin sadece yüzey parçaları mevcut, bunlar da ince plakalı kırıklar halindeydi. Bu parçaları birbirinden ayırmaya kalksaydık mutlaka kırılacaklardı. Sfenksi 'kırdılar, zarar verdiler' gibi bir kampanya yürütmek istediler, biz de bunu hissettik. Eseri tek parça halinde götürebileceğimizi söyledik. Orada sfenksin 3 boyutlu çizimleri ve animasyonlarını yaparak, Almanları eseri tek parça halinde götürebileceğimize ikna ettik. Planladığımız şekilde ambalajlayarak Türk Hava Yolları'nın da desteğiyle Türkiye'ye getirdik.'' -Boğazköy Sfenksi- Boğazköy Sfenksi, 1906'da İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlayan kazılar sırasında Hattuşa şehrinin Yerkapı mevkisinden çıkarılmış ve 1917 yılında onarım ve bakım amacıyla Almanya'ya götürülmüştü. Sfenksin Türkiye'ye dönmesi için uzun yıllar çeşitli çalışmalar yürütülmüş, son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın girişimleri sonucunda eser, 28 Temmuz'da Türkiye'ye getirilmişti.