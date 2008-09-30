Hattat'ın gökdeleni kaçak yükseliyor

Hema Endüstri tarafından Maslak'ta 200 metrelik, 50 katlı gökdelen projesi hazırlandı. 150 milyon dolarlık Diamond of İstanbul projesi izinleri alınmadan 2005'te Dubai'de Uluslararası Gayrimenkul Yatırımları Fuarı'nda tanıtıldı. Hema Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, "İstanbul kendine yakışır çılgın bir yapıyla karşılaşıyor" demişti. Yapımına 2 yıl önce başlanan, Avrupa'nın önemli 100 binası arasında gösterilen bina için Büyükşehir Belediyesi'ne sunulan proje dört kez reddedildi. Ancak proje 2008'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün olumsuz raporuna rağmen kabul edildi. Raporda binanın bölgenin yapılaşma koşullarına aykırı ve Boğaziçi siluetini bozan nitelikte olduğu belirtildi. Belediye Meclisi'nden geçtikten sonra proje askıya çıkarıldı. Plan tadilatı için bazı meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve CHP Şişli İlçe Başkanlığı itirazda bulundu. Ancak süreç bitmediği halde inşaat devam ediyor. Gökdelenin yapıldığı 12 dönümlük arsada 40 bin metrekare inşaat izni olmasına rağmen, projeye göre bu alan 100 bin metrekare. 60 bin metrekarelik fark ise 600 milyon dolarlık rant anlamına geliyor. Bir belediye yetkilisi "Şehrin göbeğinde kaçak inşaat yapılıyor" diyor.



'Önce yapılıyor, sonra kitabına uyduruluyor'



Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Tayfun Kahraman "İstanbul'da benzer yüzlerce proje var. Önce yapılıyor, sonra kitabına uyduruluyor" dedi. Projeyle ilgili Şişli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı, projenin 1/bin ve 1/5 binlik planlarında yapılan değişikliğin mevcut plana aykırı olduğunu öne sürdü.





