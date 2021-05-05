Hattat Holding, termik santrale karşı çıkan Amasra Belediye Başkanı’na 1 milyon liralık dava açtı

Hattat Holding, Amasra Belediyesi ile Belediye Başkanı Recai Çakır hakkında bölgeye yapılacak termik santrala yatırım yapmayı planlayan Çinli şirketlere yazdıkları mektup nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Belediyeden "Termik santrala hayır diyerek sürecin tarafı ve takipçisi olmaya devam edeceğiz'' açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Hattat Holding'in avukatı, İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimliği'ne verdiği dilekçede şirketin itibarının zedelendiğini belirterek müvekkilinin saldırıya uğradığını ve huzura kavuşması için eylemlerin devam etmemesi gerektiğini ifade etti. Avukat ''Müvekkilimin uğramış olduğu manevi zararın her ne kadar karşılığı olmasa da 1 milyon liralık manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ederim'' ifadelerini kullandı.

Başkanın avukatı: Davacıların zehirli termik santral yoluyla para kazanma sevdasına karşı çıkılmaya devam edilecektir

Başkan Recai Çakır'ın avukatı ise Hattat Holding'in dilekçesine karşı yazdığı cevap dilekçesinde iddiaları reddederek itibarın zedelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Dilekçede “Davacıların zehirli termik santral yoluyla para kazanma sevdasına karşı çıkılmaya devam edilecektir. Davacılar Amasra ve Bartın halkının termik santral mücadelesi ile üzülmeye devam edeceklerdir. Davacıların idarelerce korunup kollanmasının önünde hukuk ile durmaya devam edilecektir'' ifadeleri kullanıldı. Söz konusu santral projesinin Amasra halkını zehirleyeceği belirtilen dilekçede davanın reddedilmesi istendi.