Hatırlatma: Emniyet kemeri arka koltukta da zorunlu

Geçen yıl 1 milyon 182 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazasındaki 100 kayıptan 43’ünü sürücüler oluşturdu. Özellikle sürücülerin emniyet kemeri kullanmayı alışkanlık haline getirmemelerinin de bu veride etkili olduğu tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlemek için çok sıkı tedbirler alınacağını açıkladı. “Trafikte seferberlik” anlayışı ile bir genelge yayınlayan bakanlık 10 kilometrede bir resmi ekip görevlendirecek.

Araçlarda sadece ön koltuklar için değil, arka koltukları kullananlar için de emniyet kemeri denetimleri ve bilgilendirmeler yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2016’ya ait Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerinden ilginç veriler çıktı. Geçen yıl meydana gelen 1 milyon 182 bin 491 trafik kazasında 7 bin 300 vatandaş hayatını kaybetti. TÜİK’in iki yıldan beri ayrı olarak açıkladığı “kaza sonrası” ölüm vakaları bu yıl olay yerinde ölüm sayılarını geçti. Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla tatil dönemi olan temmuz ayında, en az ise ocak ayında oldu.

3 bin 493 kişi kaza yerinde yaşamını yitirirken, 3 bin 807 vatandaş trafik kazasından sonra sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında 30 gün içinde hayatlarını kaybettiler. Trafik kazasındaki 100 kayıptan 43’ünü sürücüler oluşturdu. Özellikle sürücülerin emniyet kemeri kullanmayı alışkanlık haline getirmemelerinin de bu veride etkili olduğu tahmin ediliyor.



