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Bilim / Teknoloji

Hatırlamak "nöronlara" bağlı

İnsan beyninin hafıza ve koku alma işlevleri üzerinde yapılan bir araştırma yeni beyin hücreleri üretiminin önemini ortaya koyuyor.

31 Ağustos 2008 03:00

Yetişkinlerin beyinlerinin hafıza ve koku alma gibi işlevleri sürdürebilmelerinin, yeni beyin hücreleri (nöronlar) üretmeye devam etmelerine bağlı olduğu, aksi halde hafızanın kısa sürede yok olduğu belirlendi.

Japon bilim adamlarının bu konuda yaptığı araştırmayla ilgili makale, Nature Neuroscience adlı dergide yayımlandı. Hafıza ve koku alma hücreleriyle ilgili yeni bulgular, felç geçiren insanların bazılarının beyinlerinin yeni hücre üretmeyi durdurması sonucu bazı yeteneklerini nasıl kaybettiklerinin ayrıntılarının öğrenilmesini sağlayabilecek.

Japon bilim adamları fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda, beynin kokuyla ilgili bölümündeki tüm hücrelerin (nöronlar) hemen hemen tamamının, 1 yıl içerisinde yenilendiğini belirlediler. Beynin hafızayla ilgili bölümünde de (hippocampus) yeni beyin hücreleri belirlendi. Yeni hücrelerin üretildiği, beyne zerk edilen floresanlı bir protein sayesinde saptandı.


Araştırmaya katılan bilimcilerden, Kyoto Üniversitesi Virüs Araştırmaları Enstitüsü mensubu Ryoichiro Kageyama, Reuters'a yaptığı açıklamada, beynin yeni hücre üretmesini engellediklerinde ise farelerin daha önce öğrendikleri yolları ve saklanma yerlerini bir hafta içerisinde unuttuklarını belirtti. Kageyama, "Bir hafta içerisinde hafızalarını tamamen kaybettiler" dedi. Farelerin koku alma duyularının ise aylarca sürdüğünü belirten Kageyama, "Bu duyunun da tamamen yok olup olmadığını anlamak için zaman geçmesi gerekiyor" dedi.

Bu çalışmalarının sonuçlarından, beyni zarar görmüş insanlar için yararlanılabileceğini kaydeden Kageyama, "Bazı beyin hasarlarından sonra, örneğin felçte meydana gelen hasarlardan sonra, yeni beyin hücresi üretilmesi duruyor. Şimdi yeni beyin hücrelerinin nerelerde üretildiğini ve bunu dışarıdan müdahaleyle teşvik edip edemeyeceğimizi araştırıyoruz" diye konuştu.

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