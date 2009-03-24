Yazar Nedim Gürsel'in son kitabı "Hatırla Barbara" tanıtıldı.



Pergel İnşaat A.Ş'nin Caddebostan'daki genel merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan yazar Gürsel, 40 yıla yaklaşan Fransa serüveninin, hayatındaki önemini vurguladı.



Gürsel, kitabının, okuru, hem derin Fransa denilen coğrafyada, hem de anlatıcının belleğinde bir yolculuğa çağırdığını, bu bağlamda kitabın bir gezi ve anı kitabı olarak nitelendirilebileceğini söyledi.



Notre Dame De Sion Lisesi ve Saint Joseph Lisesinde açılan serginin sponsorluğunu üstelenen Pergel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Evman da sanata önem veren kurumlara çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu zamana kadar birçok kültürel mekanın inşasına ve mimari işlerine imza attıklarını belirtti.



Nedim Gürsel sergisine ev sahipliği yapacak olan Notre Dame De Sion Lisesi Müdürü Yann de Lansalut da 20. yüzyılda artık hiçbir okulun topluma kapalı kalabileceğini düşünmediğini vurgulayarak, bugünün gençlerinin, yarının aktörleri olacağını ifade etti.



Görevlerinin, gençleri bilginin yanı sıra sanatla da desteklemek olduğunu dile getiren Lansalut, bu yüzden konser, tiyatro, gösteri ve sergilere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



Serginin ikinci ayağının yapılacağı Saint Joseph Lisesi Müdürü Jean Michel Tricart ise Nedim Gürsel adına düzenlenen sunuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, Gürsel'i gezgin, simgesel ve yetenekli kavramlarıyla nitelendirmek istediğini söyledi.



Nedim Gürsel'in Fransa hatıralarından bahsettiği ve Doğan Kitabevinden çıkan "Hatırla Barbara" kitabının ilk sergisi, 26 Mart-10 Nisan tarihleri arasında Notre Dame De Sion Lisesi'nde açılacak.



Sergide, "Hatırla Barbara" dışında, fotoğraf sanatçısı İbrahim Öğretmen'in çeşitli yıllarda Paris'te çektiği Nedim Gürsel fotoğrafları, Nedim Gürsel'in Fransa'da bulunduğu bazı şehirleri içeren fotoğraflar, Nedim Gürsel'in Fransa'ya yerleştiğinden beri Fransızcaya çevrilen 20'den fazla kitabı, Fransız basınında çıkan yazılar ve şahsi belgeler de sergilenecek.



Aynı sergi, 14-24 Nisan tarihleri arasında Saint Joseph Lisesi'nde tekrarlanacak.

