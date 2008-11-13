Hatipoğlu'ndan AKP'ye 'Hayır'

AKP'nin yerel seçimlerde Diyarbakır'dan aday göstereceği konuşulan ünlü ilahiyatçı Doç. Dr. Nihat Hatipoğlu, adaylık teklifini kabul etmeyeceğini açıkladı



Diyarbakır'da yapılan ankette vatandaşların kendisini belediye başkanı olarak görmek istediği sonucunun ortaya çıktığını belirten Hatipoğlu, belediye başkanlığına sıcak bakmadığını söyledi. Hatipoğlu, "Anket ve araştırmalar sonucunda beni belediye başkanı olarak görmek isteyenlerin çoğunlukta olduğu ortaya çıkmış. Beni belediye başkanı olarak görmek isteyenlere, bu görevi bana layık görenlere teşekkür ediyorum. Ancak bu göreve sıcak bakmıyorum. Belediye başkanı olmak gibi bir niyetim ve isteğim yok. Şu anki çalışmalarımla da vatandaşlarımıza yararlı olabildiğim kanısındayım" dedi.



Anketlerde birinci sıradaydı



2009 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin Diyarbakır'ı almak için yoğun bir çaba harcadığı ve Erdoğan'ın bu kente büyük önem verdiği biliniyor. Henüz Diyarbakır adayını açıklamayan AKP'nin, bu kent için Nihat Hatipoğlu'na teklif götüreceği kulislere yansımıştı. Ayrıca bölgede yapılan anketlerde de adaylık için Hatipoğlu'nun ismi birinci sırada çıkıyordu.

