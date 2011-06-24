-HATİP DİCLE'YE RET KARARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın düzeltilmesine yönelik istemi reddetme kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK'nın kararında, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında Diyarbakır İl Seçim Kurulunca düzenlenen milletvekili tutanağı YSK'nın 21 Haziran 2011 gün ve 2011/1022 sayılı kararı ile iptal edilen Mehmet Hatip Dicle'nin vekili Avukat Levent Kanat tarafından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına hitaben düzenlenip verilen 22 Haziran 2011 günlü dilekçede; tutanağın iptaline ilişkin kararın hukuka aykırı olduğu, milletvekili statüsünün kazanılmasından sonra tutanağın iptaline karar verme yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunun belirtildiği kaydedildi. Dilekçede, Kurulun itiraz olmadan böyle bir işlemi yapmasının mümkün bulunmadığı, yine mahkumiyetin infazı sırasında mahkemeden istenen mahsup kararına karşı yaptıkları itirazın ilgili mahkemesinde sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğinin ifade edildiği kaydedilerek, ''Ayrıca 23 Haziran 2011 tarihli bir dilekçe ile de karara dayanak yapılan yasal normların Anayasa'nın 90. maddesi yollaması ile AİHS'ne aykırı olduğu ileri sürülerek, tutanağın iptaline ilişkin kararın yeniden gözden geçirilip ortadan kaldırılması isteminde bulunulması üzerine tüm belge ve bilgiler değerlendirildiği'' belirtildi. -GEREKÇE- Kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 79 maddesi ve 298 sayılı Kanun'un 111/2 ve 132/4 maddeleri uyarınca YSK tarafından verilen kararların kesin olduğu belirtilerek, ''Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu kararları şikayet, itiraz, karar düzeltme, tavzih yolu ile yeniden ele alınamaz ve incelenemez. Bu kararlarda yapılan yorumların, varılan hukuki sonuçların yeniden tartışılması mümkün değildir'' denildi. Kararda şunlar kaydedildi: ''Ancak, Kurulumuzun süregelen içtihatları ile maddi hatalar bundan ayrık tutulduğundan Mehmet Hatip Dicle vekilinin başvurusu bu hususlarla sınırlı olarak incelendiğinde; 22 Haziran 2011 günlü ilk istem yazısında ileri sürülen hususlardan, milletvekili statüsünün kazanılmasından sonra tutanağın iptaline karar verme yetkisinin Yüksek Seçim Kuruluna ait olmadığı yolundaki iddianın Yüksek Seçim Kurulunun başvuruya konu 21 Haziran 2011 gün ve 1022 sayılı kararının 2 nolu paragrafında, mahkumiyetin infazı sırasında mahkemeden istenen mahsup kararına karşı yaptıkları itirazın ilgili mahkemesinde sonuçlanmasının beklenmesi gerektiği ve yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair bir kararın alınmasına ihtiyaç bulunmadığına yönelik iddiaların kararın 1 nolu paragrafında ve nihayet milletvekili tutanağının iptaline ilişkin kararları Kurulun ancak itiraz başvurusu üzerine verebileceği yolundaki iddianın da kararın 2 nolu paragrafında ayrıntılı biçimde tartışılıp değerlendirildiği, ayrıca 23 Haziran 2011 günlü ikinci istem yazısında ileri sürülen hususların da kararın 1 ve 2 nolu paragraflarında değerlendirildiği, başvuruya esas kararda da herhangi bir maddi hata bulunmadığı saptandığından, Yüksek Seçim Kurulunun, Diyarbakır ili seçim çevresinden bağımsız aday olarak milletvekili seçilen Mehmet Hatip Dicle'ye verilen milletvekili tutanağının seçilme yeterliğine ilişkin tam kanunsuzluk hali nedeniyle 298 sayılı Kanun'un 130/4 ve 2839 sayılı Kanun'un 39/4. maddeleri uyarınca iptaline, Diyarbakır İl Seçim Kurulunca 2839 sayılı Kanun'un 34 ve 35'inci maddelerindeki esaslara göre sıradaki adayın tespit edilerek milletvekili tutanağı düzenlenmesine ilişkin 21 Haziran 2011 gün ve 1022 sayılı kararda maddi bir hata bulunmadığından, başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.''