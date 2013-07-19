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Politika

Hatip Dicle'den tahliye başvurusu

Dicle 'nin avukatları, yargılandığı Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi 'ne tahliyesine ilişkin başvuru yaptı

19 Temmuz 2013 18:26

PKK'nın şehir yapılanması KCK ana davasından tutuklu bulunan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle'nin avukatları, mahkemeye tahliye edilmesi için dilekçe verdi

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, KCK ana davasından tutuklu bulunan ve dün annesi vefat eden DEP eski Milletvekili Hatip Dicle 'nin avukatları, yargılandığı Diyarbakır 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi 'ne tahliyesine ilişkin başvuru yaptı. Dicle'nin avukatları mahkemeye verdikleri dilekçede uzun tutukluluk süresine dikkat çekerek, müvekkillerinin 4.5 yıldan bu yana hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğunu iddia etti. Dicle'nin yargılandığı Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatların verdiği dilekçe üzerine karar vermek üzere toplandığı belirtildi. Mahkeme heyetinin tahliye talebine ilişkin kararını bu akşam saatlerinde açıklaması bekleniyor.

Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hatip Dicle, dün vefat eden annesi Mübeccel Dicle'nin cenaze törenine katılmama kararı almıştı. Hatip Dicle, avukatlarının ikna çabalarına rağmen, kelepçeli ve jandarma nezaretinde cenazeye katılmayacağını belirterek, izin dilekçesi verilmemesini istemişti.

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