Hatip Dicle mazbatasını aldı....

T24 - Hatip Dicle, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sonucunda, ''Terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasında çarptırılmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin de onamasıyla birlikte karar kesinleşmişti.



Dicle'nin avukatı, müvekkilinin Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK Davası kapsamındaki tutukluluk süresinin, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsup edilmesi istemiyle mahkemeye başvurmuştu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Dicle'nin, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK Davası kapsamında tutuklulukta geçirmiş olduğu 453 günlük sürenin, mahkemece kendisine verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasından, TCK'nın 63. maddesi gereğince mahsubuna karar verdi. Mahkemenin kararında, Dicle'nin, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden dosya kapsamında, 24 Aralık 2009'da gözaltına alındığı, 26 Aralık 2009'da tutuklandığı ve tutukluluk halinin halen devam ettiği ifade edilerek, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 1 yıl 8 aylık hapis cezasının ise 22 Mart 2011'de kesinleştiğine işaret edildi.



Kararda, bu dikkate alındığında, Dicle'nin gözaltına alındığı 24 Aralık 2009 ile Yargıtay'ın 22 Mart 2011'deki onama tarihi arasındaki tutukluluk süresinin mahsuba esas tutulabileceğinin anlaşıldığı kaydedildi.



TCK'nın 63. maddesine göre hüküm kesinleşmeden gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin hükmolunan cezadan mahsubunun gerektiği belirtilen kararda, ''Hükümlü hakkındaki 1 yıl 8 aylık hapis cezası 22 Mart 2011'de kesinleşmiştir. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasındaki tutukluluğu ise 24 Aralık 2009'da başlamıştır. Mahkemesinden gelen yazıya göre de tutuklu kaldığı süreler başkaca bir cezasından mahsup edilmemiştir. Bu durumda mahsup şartlarının bu dosya yönünden gerçekleştiği kanaatine varılmıştır'' denildi.



Öte yandan kararda, Dicle'nin ''DEP Davası'' kapsamında almış olduğu cezasından dolayı cezaevinde fazladan geçirmiş olduğu sürelerin, 1 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsup edilmesi talebinin ise reddine karar verildiği kaydedildi.



