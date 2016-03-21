Hatip Dicle: Hükümet çözüm sürecini bitiren Erdoğan'a karşı direneceğini söyledi ama yapmadı

Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Hatip Dicle, 28 Şubat 2015’teki Dolmabahçe Mutabakatı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çözüm Süreci masasını devirdiğini belirterek, hükümetin o dönem Erdoğan’a karşı direneceğini söylediğini, ancak direncin kırıldığını öne sürdü.

Nokta Dergisi’nden Sertaç Kayar’a konuşan Dicle’nin sözleri şöyle:

‘’Masayı Erdoğan devirdi. İlk başlarda hükümet buna karşı direneceğini söyledi. Ancak daha sonra bu direnç kırıldı. Bu, Türkiye’de demokratik siyaseti güçlendireceği ve Kürt sorunu ile tüm sorunların demokratik temelde çözüleceği artık şiddetin siyaset alanından uzaklaşacağı bir dönemeci temsil ediyordu ama ne yazık ki 28 Şubat'tan 30-35 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaparak 'Dolmabahçe mutabakatından benim haberim yoktu' dedi, ki aslında bu bile doğru değildi. Bırakın mutabakatı İmralı'da sürdürülen görüşmeler tutanak altına alınıyor ve tutanaklar yine devlet heyetinin bize verdiği bilgiye göre en geç 1.5 saat içinde Cumhurbaşkanı ve Başbakanın önünde oluyordu. Dolayısıyla bunu bilmemesi mümkün değil. Ayrıca 'Kürt sorunu yoktur' dedi aynı konuşmasında. Bir anlamda bu tarihten itibaren Sayın Öcalan ile sürdürülen görüşmeler süreci sona erdirildi, yine Sayın Öcalan derin bir tecride alındı. Şu anda ne ailesi, ne biz ne de 4 yıldır avukatları görüşebiliyor."