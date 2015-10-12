Hatip Dicle: Faillerin kim olduğu malum

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen, en az 97 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili konuşan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Hatip Dicle, "Bu tür katliamların amacı tüm diktatörlerin dünyada gerçekleştirdikleri gibi halkı, demokratik çevreleri sindirmek amacıyla yapılmıştır. Faillerin kim olduğu bizce malumdur" dedi.

Katliamın, PKK'nın eylemsizlik kararını duyurduğu gün gerçekleşmesinin "manidar" olduğunu belirten Dicle, "Barıştan korkan, savaş isteyen kesimlerin, barışı isteyen kesimlere karşı nasıl saldırganca davrandıkları örneğini hep yaşayarak gördü" ifadelerini kullandı. DTK olarak eylemsizlik kararını desteklediklerini söyleyen Dicle, "Devleti de, başta AKP hükümeti olmak üzere bu eylemsizlik kararına uygun bir pozisyon almasını ve insanlarımızın savaş ve çatışmadan uzak, sorunlarını demokrasi içerisinde tartışacak zeminin yaratılması için de çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu.

"Katillerin kim olduğunu aslında biliyoruz"

DHA'nın haberine göre, DTK binasında Ankara'da düzenlenen saldırı hem de PKK'nin ilan ettiği eylemsizlik kararınını değerlendiren DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle, ortak açıklamayı kendisi yaptı. Dicle, Ankara'daki bombalı saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, lanetlediklerini söyledi. Bombalı saldırının faillerinin kimler oldukları bildiklerini ifade eden Dicle, şöyle dedi:

"Bu tür katliamların amacı tüm diktatörlerin dünyada gerçekleştirdikleri gibi halkı, demokratik çevreleri sindirmek amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle toplantımızda bu vahşeti kınarken, aynı zamanda bu tür olayların bizleri yıldırmayacağını, demokrasi çevreleri olarak mücadelelerimizi bundan sonda daha güçlü bir şekilde yapacağımızı kararlaştırmış durumdayız. Faillerin kim olduğu bizce malumdur. Daha önce Diyarbakır mitingini bombalayanlar, Kobani'de katliam yapanlar, Suruç'ta gencecik insanlarımızı bombalarla paramparça edenler bu katillerle aynı çerçevede olduğunu, bunun adı DAİŞ olsun veya bir başka örgüt olsun ama sonuçta Türkiye halklarına dayatılan ve AKP zihniyetinin de bu konuda IŞİD zihniyetiyle birleştiğini toplantıda altını çizdik. Dolayısıyla katillerin kim olduğunu aslında biliyoruz. Eğer daha önce yapılan katliamların sorumluları ortaya çıkmış olsaydı, bugün bu katliama cesaret edemeyeceklerinin inancı belirtmek istiyoruz. Sayın Başbakan açıklamalarında, miting meydanında önlem aldıklarını söyledi ama AKP'nin bütün mitinglerinin nasıl korunduklarını halkımız biliyor."

"Katliamın KCK'nin 'Eylemsizlik' ilan edildiği gün olmasını çok manidar buluyoruz"

KCK'nın eylemsizlik kararının aldığı zamanda bombalı saldırının meydana geldiğini Dicle, şunları söyledi:

"Bizler aynı zamanda bu katliamın KCK'nin 'Eylemsizlik' ilan edildiği gün olmasını çok manidar buluyoruz. Barıştan korkan, savaş isteyen kesimlerin, barışı isteyen kesimlere karşı nasıl saldırganca davrandıkları örneğini hep yaşayarak gördük. KCK'nın eylemsizlik kararına güçlü bir destek verdiğimizi kararlaştırdık. Devleti de, başta AKP hükümeti olmak üzere bu eylemsizlik kararına uygun bir pozisyon almasını ve insanlarımızın savaş ve çatışmadan uzak, sorunlarını demokrasi içerisinde tartışacak zeminin yaratılması için de çağrımızı yineliyoruz. Eylemsizlik kararına büyük destek veriyoruz, devleti de operasyonları durdurarak, gerillanın girdiği bu eylemsizlik kararına uymasını bekliyoruz."