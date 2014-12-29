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Hatip Dicle: Cizre olaylarının arkadasında 'paralel yapı' olduğunu düşünüyorum

Çözüm sürecinde provokasyonların olabileceğine dikkat çeken Hatip Dicle, 'Çözüm sürecinde paralel yapı haricinde dördüncü güçlerin devrede olabileceğini düşünüyorum' dedi

29 Aralık 2014 17:09

DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, "Cizre olaylarının çözüm sürecinde PKK gençlik örgütünün ‘yüzünüzü örtmeyin’ gibi bir çok kararın alındığı kongrenin hemen sonrasında yaşanmasının manidar olduğunu" söyledi. Dicle, "Ortada üçüncü bir güç var o da ‘paralel yapı’. Bu yapı çözüm sürecinin en büyük karşıtı. Ben öyle düşünüyorum” dedi.

Dicle, gazetecilerin  ‘elinizde bir belge var mı?' sorusuna 'Çok sayıda' yanıtını verdi. Çözüm sürecinde başka provokasyonların olabileceğine de dikkat çeken Dicle, "Süreçte paralel yapı haricinde dördüncü güç olarak IŞİD ya da yabancı istihbarat örgütlerinin de devrede olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Çözüm süreci içte olduğu kadar dışta da bazı yapıları rahatsız ediyor" diyen Dicle "Bu tür provokasyonlara karşı ne yapılmalı” sorusuna, “Devlet güçleri, hükümet güçleri ve barıştan yana olanlar uyanık olmalı. Eğer uyanık davranılırsa selamete gidileceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu. Bölgede de  ‘Paralel yapının’ araştırılmasına dikkat çekti.

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