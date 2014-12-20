Hatip Dicle: Biz taslağı açıklamaktan yanayız, ama hükümet hassas olunmasını istiyor

İmralı heyetinde bulunan Demokratik Tolum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle, çözüm sürecinde çok kritik bir aşamada olduklarını söyledi. Dicle, çözüm süreciyle ilgili yürütülen müzakere taslağına ilişkin olarak, "Herkesin bizi anlayışla karşılayacağını umuyoruz. Çünkü hassas bir konu. Gerek Sayın Abdullah Öcalan, gerekse KCK birimleri, gerekse de bizler DTK, şeffaflıktan yanayız. Yani tümünün orada ne konuşulduğu, ne kararlar alındığını, sizlere sunmaktan yanayız. Ancak gelin görün ki, bunun ikinci kanalı var. Hükümet tarafı, biraz daha olgunlaşıncaya kadar, bu konularda hassas olmamızı istedikleri için biz de, o hassasiyetlere dikkat etmek durumundayız” dedi.

Dicle, süreçte gelinen noktaya ilişkin olarak Öcalan'ın dile getirdiklerini şöyle aktardı:

"Sayın Öcalan’ın deyimidir. 5-6 senedir, burada sürdürdüğümüz diyaloğu bugün bir müzakere taslağı üzerinde anlaşmaya kadar ulaşabilmiş durumundayız.Yani hükümetle devlet yetkilileriyle sürdürülen görüşmeler bugün belki de 200 yıldır bu topraklarda çok acılar yaşatan Kürt sorunu ve diğer bütün sorunların çözümü yönünde tarihi adımlar atabilmenin arifesindedir."

Cihan'da yer alan habere göre, Demokratik İslam Kongresi Diyarbakır Şuura Girişimi ‘Ortadoğu’da Barış ve İslam’ konulu panel düzenledi. Cegerxwin Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Hatip Dicle’nin yanı sıra Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Turgay, Gazeteci-yazar İhsan Eliaçık ve Hazro Belediyesi Eş Başkanı Güler Özavcı Doğu katıldı.

Programda konuşan DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle, konuşmasına 17 Aralık’ta görüştükleri Abdullah Öcalan’ın selamlarını ileterek başladı. Gelinen noktanın Kürt tarafı olarak kıymetinin iyi bildiklerini anlatan Hatip Dicle, “Taslağı incelemiş bir kardeşiniz olarak söyleyeyim, Sayın Öcalan’ın oradaki konumu Türkiye’deki bütün demokrasi sorunlarını, bütün mağdurlarının sözcülüğünü üstlenen bir konumdadır. Yani sadece orada yürütülecek müzakerenin Kürt halkının yıldır talep ettiği öne çıkaracak bir müzakere süreci olmayacağını, Türkiye’nin bütün sorunlarına el atan ve orada çözüme varmayı hedefleyen bir pozisyonda olacağını belirtmiştir. Yani müzakere edilen konu bir demokrasi olabilir, Türkiye’nin nasıl demokratikleşeceği, iç barışın nasıl sağlanacağını ve bundan sonra var olacak sorunları şiddete başvurmadan barışçıl yollarda nasıl çözülebileceğinin alt yapısını oluşturmaya dönük bir süreçtir. Umarız bu süreç başarıyla noktalanır.” diye konuştu.

Başlayan müzakereler yoluyla varılacak bir barışın tüm Ortadoğu’da herkese, bütün halklara ve inançlara getirmesini umduğunu belirten Dicle ,”Ancak size şu müjdeyi verebilirim, Sayın Öcalan’ın deyimidir. 5-6 senedir, burada sürdürdüğümüz diyaloğu bugün bir müzakere taslağı üzerinde anlaşmaya kadar ulaşabilmiş durumundayız. Yani hükümetle devlet yetkilileriyle sürdürülen görüşmeler bugün belki de 200 yıldır bu topraklarda çok acılar yaşatan Kürt sorunu ve diğer bütün sorunların çözümü yönünde tarihi adımlar atabilmenin arifesindedir, diyor. Bu nedenle geldiğimiz süreç önemli bir aşamadadır. Umarız ve dua ederiz ki, akli selimin galip geldiği ve buradan başlayan müzakereler yoluyla varılacak bir barışın tüm Ortadoğu’da herkese bütün halklara ve inançlara getirmesini umuyorum.” şeklinde konuştu.