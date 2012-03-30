Hatice Nergis yeni yüzünü beğendi

Türkiye'de yüz nakli yapılan üçüncü isim olan Hatice Nergis yeni yüzünü gördü. Ayna verilen genç kız durumdan memnun. Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 17 Mart'ta operasyon geçiren Nergis'in transplantasyon yoğun bakım ünitesinde takip edildiği belirtildi.

Baktı, gülümsedi

Genç kıza yeni yüzünün Plastik Cerrahi ve Psikiyatri uzmanları eşliğinde gösterildiği ifade edilen açıklamada şu bilgiler yer aldı: Yeni yüzünü uzun uzun inceleyip gülümsemiş ve çok beğendiğini, ekibe güvenmese böylesi bir ameliyata cesaret edemeyebileceğini ifade etmiştir. Psikiyatrik açıdan hastanın ilk tepkilerinin olumlu olduğu ifade edilmiştir. Hasta daha sonra yoğun bakımdan çıkarılarak babası refakatinde kalacağı normal odaya alınmıştır. Normal odaya geçmenin moralini daha da yükselttiğini ifade etmiştir. Hastanın da rızasıyla hastanemize ilk başvurduğundaki ve dün çekilen fotoğraflarının basınla paylaşılmasına karar verilmiştir.