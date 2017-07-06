T24 LogoT24 Logo
Politika

Hatice Karahan Cumhurbaşkanı'nın ekonomi başdanışmanı oldu

Karahan aynı zamanda Yenişafak gazetesi yazarı

06 Temmuz 2017 14:26

Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'den sonra Yenişafak Gazetesi yazarı Doç. Dr. Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı oldu.

TVNET'te yayınlanan Makroskop programında yorumculuk da yapan  Karahan Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede iktisat alanında yüksek lisans yapan Karahan 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri verdi ve Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

 

TÜBİTAK'a danışmanlık da yaptı

 

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi, TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanlığını yapmakta.

Karahan ayrıca SETA'da ekonomi araştırmaları yürütmekte olup Yeni Şafak Gazetesi'nde düzenli olarak ekonomi yazıları kaleme alıyor ve TVNET'te yayınlanan Makroskop programında yorumculuk yapıyor.

ETİKETLER

Hatice Karahandanışmanbaşdanışman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24