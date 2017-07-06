Hatice Karahan Cumhurbaşkanı'nın ekonomi başdanışmanı oldu

Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'den sonra Yenişafak Gazetesi yazarı Doç. Dr. Hatice Karahan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı oldu.

TVNET'te yayınlanan Makroskop programında yorumculuk da yapan Karahan Boğaziçi Üniversitesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede iktisat alanında yüksek lisans yapan Karahan 2006 yılında Ekonomi doktorasını tamamladığı Syracuse University’de ekonomi dersleri verdi ve Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak çalıştı.

TÜBİTAK'a danışmanlık da yaptı

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi, TÜBİTAK'ta danışmanlık görevi üstlendi. 2014 yılında makroekonomi alanında doçentlik unvanı almaya hak kazandı. TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanlığını yapmakta.

Karahan ayrıca SETA'da ekonomi araştırmaları yürütmekte olup Yeni Şafak Gazetesi'nde düzenli olarak ekonomi yazıları kaleme alıyor ve TVNET'te yayınlanan Makroskop programında yorumculuk yapıyor.