Hatice Kaçmaz davasında skandal karara imza atan 14 üyenin tamamı erkek

Evlenme teklifini reddeden TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz’ı son bir buluşmaya zorlayıp, teklifini yeniden reddedince yanında getirdiği 19.9 cm’lik bıçakla öldüren Orhan Munis’in eyleminin “tasarlayarak öldürme” olmadığına, duygusal çöküntü ve anlık hiddetle gerçekleştiğine hükmeden Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun karara imza atan üyelerinin tamamının erkek olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kararın alındığı oturumda yer alan tamamı biri kadın 19 üyenin, aralarında kadın üyenin de bulunduğu 5’i cinayetin tasarlanarak işlendiği yönünde oy kullanırken, kalan 14 erkek üye ise kasten öldürme tanımı yaparak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önüne geçti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, söz konusu kararı 28 Eylül 2021’de verdi. Genel Kurul kararlarının gerekçesi oylama yapılıp karar belirlendikten sonra yazılıyor. Kararın gerekçesinin yazımı ise kısa süre önce bitti ve gerekçeli karar birkaç önce açıklandı.

“Aileme dahi izah edemiyorum” diyenler de imza attı

Henüz tebligata çıkmayan kararda 19 üyenin imzası yer alıyor. Heyette, geçen sana TBMM Araştırma Komisyonu’na kadına yönelik şiddetle ilgili davalar konusunda açıklama yapan ve “Bazı kararları ailemize dahi izah edemiyoruz” diyen isimler de yer aldı.

19 üyeden aralarında oturumdaki tek kadın üyenin de olduğu beş üye, cinayetin tasarlanarak işlendiği yönünde oy kullandı. Tamamı erkek 14 üye ise cinayetin tasarlanarak işlenmediğini belirterek söz konusu karara imza attı.

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