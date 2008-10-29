Hatice Aslan’ın büyük sırrı

Gösterimdeki 3 maymun filminin galasında Hatice Aslan’ın yanında boy gösteren Ece’nin ünlü oyuncunun manevi kızı olduğu ortaya çıktı.



Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü alan ‘3 Maymun’un başrol oyuncusu Hatice Aslan, dün ‘Orada Neler Oluyor' programına katıldı. Başarılı oyuncu hayatıyla ilgili ilginç bir gerçeği ilk kez açıkladı:



“Oğlum Ekin 22, kızım Ece 25 yaşında. Ece’nin biyolojik annesi değilim. O manevi kızım. Ece, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde anne ve babasını kaybetmiş. Ece’yi onun ailesiyle ortak arkadaşlarım olan Aynur ve Şinasi sayesinde tanıdım. Onlar bana ‘İstanbul’da böyle bir kızımız var’ deyince çok etkilendim. Ece bana onlardan emanettir. Tanıştığımızda 17 yaşındaydı. Benimle tanıştıktan sonra tiyatroya merak sardı. Londra’ya gitti, geldi. Şimdi Mehmet Ergen Tiyatrosu’nda. Gerçekten çok yetenekli bir kız. İnsan birinin yanında olduğunu hissettiğinde kendini iyi hisseder. Ece’de benim yanımda kendini iyi hissediyordu. İlk yıllar doğal olarak duygusal anlamda çok hassastı. Üzerinden deprem korkusunu daha yeni yeni attı bana Hatice Sultan diye hitap eder”



