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Hatice Aslan 'porno yıldızı' oldu

Oyuncu Hatice Aslan, yönetmen Mustafa Nuri'nin ilk uzun metrajlı filmi 'Vücut'ta, eski bir porno yıldızını canlandırıyor.

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Oyuncu Hatice Aslan, yönetmen Mustafa Nuri'nin ilk uzun metrajlı filmi 'Vücut'ta, eski bir porno yıldızını canlandırıyor. Aslan, filmde cesur sahnelere imza atıyor.



Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Üç Maymun' filmindeki rolüyle birçok festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Hatice Aslan, cesur sahnelerinin yer alacağı yeni sinema filmiyle yakında beyaz perdede... Aslan; yönetmen Mustafa Nuri'nin ilk uzun metrajlı filmi 'Vücut'ta; bağımlılıklarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan eski bir porno oyuncusunu canlandırıyor. Film, eski bir porno film oyuncusu olan Leyla (Hatice Aslan ) ile porno filmlerde rol alarak para kazanmaya çalışan İzzet'in (Hakan Kurtaş) aşkını çarpıcı bir dille anlatıyor. Filmde cesur sevişme sahnelerine imza atan Aslan ve Kurtaş'ın, bu sahnelerin çekiminde çok zorlandıkları söyleniyor.

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