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Hatice, 32 günlük yaşam savaşını kaybetti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hatice Aldemir (24), yaşama tutunamadı

29 Aralık 2018 13:16

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hatice Aldemir (24), yaşama tutunamadı.
Kaza, 26 Kasım günü Özgür Mahallesi Çatalpınar kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giren Adem Tezcan (22) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Tezcan ile yanındaki Hatice Aldemir ve Mustafa Tulunay (27) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tuncay ve Tezcan aynı gün tedavilerini ardından taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Aldemir, dün akşam yaşamını yitirdi.

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