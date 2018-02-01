Hatayspor'dan Afrin'de görev yapan askerlere videolu destek

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Hataysporlu futbolcular çektikleri video kliple destek verdi.

Hatayspor tesislerinde çekilen klipte her oyuncu asker selamı verip kendine düşen sözü okurken, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise videonun sonunda, harekata katılan askerlere Allah\'tan kolaylıklar dileyip, sağ salim evlerine dönmelerini temenni etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hatayspor\'dan Afrin operasyonu için destek videosu

-Futbolcuların destek mesajları

-Hatayspor Başkanı Mehmet Maden\'in mesajı

-Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş\'ın mesajı

(FOTOĞRAFLI)

