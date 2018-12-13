Hatayspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Hatayspor ligin 16\'ncı haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hatayspor’da son haftaların formda isimleri Caner ve Gökhan Karadeniz cezalı olmaları nedeniyle Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Antrenmanda pazar günü oynayacakları Giresunspor karşılaşması ile ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, \"Giresunspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Giresunspor maçı öncesi Caner, Hüseyin Bağ ve Gökhan Karadeniz cezalı. Biliyorsunuz, Tom ve Mirkan sakatlıkları nedeniyle ilk yarıyı kapatmış oyuncularımız, onlardan da faydalanamayacağız. Yusuf’un da hafif bir sakatlığı var. O da bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Onun da maça yetişip yetişmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta 2-0 kazandıkları Boluspor galibiyetiyle moral bulduklarını kaydeden Palut şöyle konuştu: “Boluspor galibiyetiyle moral bulduk. İç sahada böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. İki hafta kaldı ligin bitmesine. Giresun’dan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz, çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Giresunspor da iyi mücadele eden, en son Adana Demirspor karşısında aldığı puanla da moralini yukarılara çıkarmış bir takım. Cuma günü Giresun’a hareket edeceğiz. Orada yapacağımız ter antrenmanıyla da hazırlıklarımızı tamamlayacağız ve iyi bir sonuç alma adına mücadelemizi vereceğiz.”

ABDİOĞLU: \"BİZİM TAKIMIN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ\"

Boluspor karşısında çok güzel bir galibiyet aldıklarını kaydeden Yusuf Abdioğlu ise \"Sezon başından beri söylüyorum, sizinle bir araya geldiğimizde de söylüyorum; bizim takımımız gerçekten iyi bir takım. Üst üste iki galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyoruz puan olarak, inşallah bu maçı kazanıp iki maç üst üste kazanmanın zaferini yaşarsak bizim takımın önünde hiç kimse duramaz çünkü gerçekten sezon başından bu yana bir iki maç haricinde hiçbir takıma ezilmedik ve her takıma üstün oynadık. Bizleri sevenler bize inansınlar bize güvensinler. Her defa söylüyorum, üstüne basa basa yine söylüyorum; kenetlenmemiz gerekiyor” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İlhan Palut\'un açıklamaları

- Hatay çocuk evlerinde kalan gençlerle hatıra fotoğrafı çekimi

- Futbolcuların gençlere atkı hediye etmesi

- Abdioğlu\'nun açıklamaları

- Antrenmandan genel ve detay görüntüler