Hatayspor'un yeni transferi Mame Diouf

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor, Stoke City’nin santrforu Mame Diouf’u kadrosuna kattı.

Hatayspor, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Stoke City’de forma giyen 32 yaşındaki Senegalli forvet Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuz, geçtiğimiz sezon Stoke City’de santrfor olarak görev yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mame Biram Diouf ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İmza törenine Onursal Başkanımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Mame Diouf’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Mame Biram Diouf kimdir?

Mame Diouf, 1987 yılında Senegal'in başkenti Dakar'da doğdu. Futbola ülkesinin Diaraf takımında başlayan Diouf, 2007 yılında Molde'ye transfer oldu.

Sırasıyla Manchester United, Blackburn, Hannorver takımlarında da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu son olarak Stoke City forması giydi.

Diouf kariyerinde 361 maça çıkarken 117 gol attı ve 50 de asist yaptı.