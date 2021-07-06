Hatayspor'un yeni hedefi Wilfried Bony

Geçen sezona damga vuran Hatayspor, daha önce Manchester City'de forma giyen ünlü golcü Wilfried Bony ile anlaşmak üzere. Bonservissiz olan 32 yaşındaki golcünün kısa sürede imzayı atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kadrosunu dünyaca ünlü bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir uğraş veren bordo-beyazlılar, Katar’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Wilfried Bony ile anlaşmak üzere.



Güney ekibi, oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Uzun yıllar Premier Lig’de forma giyip son olarak da Al İttihad’da oynayan Bony’nin adı çok defa Süper Lig takımlarıyla anılmıştı.

Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken takımın geçen sezonki yıldızlarından Mame Diouf’un ise satılmasına kesin gözle bakılıyor. Beşiktaş ’ın ilgilendiği Diouf için Çin’den teklif geldiği ifade edildi.