Hatayspor'un golcüleri 39 golle Avrupa'da üçüncü sırada

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Hatayspor'un iki yıldızı Aaron Boupendza ve Mame Diouf, gol krallığı yarışında ilk iki sıraya oturdular. Boupendza 21 golle ilk sırada, Mame Diouf 18 golle ikinci sırada yer alıyor. Toplamda 39 gole ulaşan ikili Avrupa'nın önde gelen 10 ligi arasında üçüncü sıraya yerleşti.

Süper Lig'de bu sezon gol krallığı yarışında iki Hataysporlu oyuncu zirveye yerleşti. Adeta birbirleri ile yarışan iki oyuncudan Aaron Boupendza 21 golle ilk sırada yer alırken Mame Diouf 18 golle ikinci sıraya yerleşti. Mame Diouf son olarak Gençlerbirliği maçında iki gol atıp galibiyette önemli katkı sağladı.

Gol krallığı sıralaması

21 gol - Boupendza

18 gol - Mame Diouf

15 gol - Aboubakar

15 gol - Cyle Larin

Avrupa'da 3. sıradalar

Toplamda 39 gole ulaşan ikili Avrupa'nın önde gelen 10 ligi arasında üçüncü sıraya yerleşti. Boupendza - Mame Diouf ikilisinin önünde sadece Lewandowski - Müller (46 gol) ve Paul Onuachu - Bongonda (43 gol) ikilileri var.

Lewandowski - Thomas Müller (46 gol)

Paul Onuachu - Theo Bongonda (43 gol)

Boupendza - Diouf (39 gol)

Mbappe - Moise Kean (37 gol)

Harry Kane - Heung Min Son (36 gol)

Messi - Griezmann (36 gol)

Lukaku - L. Martinez (36 gol)

C. Ronaldo - Morata (34 gol)