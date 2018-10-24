Hatayspor Teknik Direktörü Palut: "Oyundan memnunum"

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Hatayspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri\'nde yapılan antrenman öncesi Hatayspor Teknik Direktörü Palut, geçtiğimiz pazar günü oynadıkları Osmanlıspor maçı ve hafta sonu deplasmanda oynayacakları Elazığspor karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Palut, \"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Maçın genelinde de iyi bir futbol oynadık. Ama bir türlü golü bulamadık. Son bölümde rakip de etkili fırsatlar yakaladı. Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. Skordan değil ama oyuncularımın özellikle 80\'inci dakikaya ortaya koydukları mücadeleden memnunum\" dedi.

\"ELAZIĞ’DA KAZANMAK İSTİYORUZ\"

Hafta sonu oynanacak Elazığspor maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Palut, \"Elazığspor, Gazişehir\'den 5 gol yedi, geçtiğimiz gün ise Adana Demirspor\'u tek golle geçti. Gol yiyene kadar oldukça iyi bir direnç gösteriyorlar. Genç oyuncuların yanında tecrübeli isimlere de sahipler. Biz çok ciddi bir şekilde bu maça hazırlanıyoruz. Perşembe günü Elazığ\'a hareket edeceğiz. Cumartesi günü sahaya çıktığımızda da kazanmak için elimizden geleni yapacağız\" diye konuştu.

MİRKAN VE SİNAN DÖNDÜ, KARİM 10 GÜN SONRA

Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntıya da değinen Palut, \"Birçok maçta bu eksikliği yaşadık. Mirkan ve Sinan yeniden takımla antrenmanlara başladı. Karim de 10 gün sonra aramıza katılacak. Sakatlığı geçmek üzere. Bu oyuncularımızdan maksimum seviyede yararlanarak ve daha çok çalışarak bu eksikliğimizi gidereceğiz\" diye konuştu.

KARADUMAN: \"YENİLMEMEYİ ÖĞRENDİK\"

Hatayspor’un başarılı defans oyuncularından Sadi Karaduman ise \"Takım olarak yenilmemeyi öğrendik. Son dört maçtır hem içeride hem dışarıda kaybetmiyoruz. Bu ligde her maçı kazanmak kolay değil tabii, zor rakiplerle oynuyoruz. Elazığspor da zor günler geçiriyor ama biz bu maçtan mutlak üç puanla dönmek istiyoruz. Bizim için de çok iyi olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hatayspor antrenmanından genel ve detay goruntuler

- Teknik direktör İlhan Palut\'un açıklamaları

- Sait Karaduman\'ın açıklamaları