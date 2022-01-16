Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan: Haklı bir galibiyet aldık

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray karşısında aldıkları 4-2'lik galibiyetin ardından "Çok doğru işler yaptık. Haklı bir galibiyet aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatayspor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok doğru işler yaptık. Haklı bir galibiyet aldık. İlk yarı 4-4-2 karşılaştık. Devreye 2-1 yenik girince risk aldık ve 3-4-3 olarak rakibi karşıladık. Bu da sahada sonuç verdi. Oyuncularım bu planımızı iyi uyguladı" dedi.

Erdoğan, "Puan kaybetseydik, çok üzülürdüm. Sürekli pozisyona giren, iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Son haftalarda düşüş yaşadık, bu tip maçları özledik. İnşallah ilerisi için bu maç bize moral verecek" ifadelerini kullandı.