Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'da stoper sıkıntısı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde stoper pozisyonu için formül arayışına girdi.

Teknik direktör Fatih Terim stoper pozisyonu için formül arayışında. Luyindama ve Marcao, kart cezaları nedeniyle Atakaş Hatayspor deplasmanında forma giymeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim, bu maç için defans kurgusunu oluşturmaya çalışıyor. Sağ bekte cezalı De Andre Yedlin’in yerine Martin Linnes forma giyecek. Cezalı oyuncular dışında sarı kırmızılıların kadrosunda orijinal pozisyonu stoper olan 2 futbolcu var.

Teknik heyet Ozornwafor'a sıcak bakmıyor

Terim’in savunmanın ortasındaki ilk seçenekleri Donk ve Ozornwafor… Hatay deplasmanında Ryan Donk’un oynamasına kesin gözü ile bakılıyor.

34 yaşındaki futbolcunun yanında kimin forma giyeceği ise henüz netleşmedi. Teknik heyet, bu sezon 8 dakika görev verdiği Ozornwafor’a sıcak bakmıyor.

Fatih Terim, Etebo ve Taylan Antalyalı’yı da stoper adayı olarak düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, milli takım dönüşünde yapılacak taktik antrenmanların ardından son kararını verecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 2 maç ceza verdiği Fatih Terim ve Ümit Davala da Atakaş Hatayspor mücadelesinde yedek kulübesinde olamayacak.

Yardımcı antrenör Levent Şahin takımın başında sahaya çıkacak. (TRT Spor)