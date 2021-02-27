Hatayspor, geriye düştüğü maçı farklı kazandı

Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor, Ankaragücü'nü farklı mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede geriye düştüğü maçı 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı.

Hatayspor bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken Ankaragücü ise 20 puanla son sırada kaldı. 28. haftada Hatayspor deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ankaragücü'nde Paintsil 45+6. dakikada direkt olarak gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hatayspor'da Aaron Boupendza kart cezası nedeniyle sahadaki yerini alamadı.

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