Hatayspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş maçında evinde ağırladığı Gençlerbirliği\'ni 2-0 yenerek son 16 takım arasına kalan Hatayspor\'un teknik direktörü İlhan Palut, oyuncularının ağır sahaya rağmen turu istediklerini ve güzel bir oyunla kazandıklarını belirtti.

Ankara\'daki maçı 2-1 kaybeden ve evinde oynadığı rövanş maçında rakibi Gençlerbirliği\'ni Sinan ve Caner\'in attığı gollerle 2-0 mağlup eden Hatayspor\'da büyük sevinç yaşandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Palut, \"Rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Ligde çok düzenli görev veremediğimiz oyuncular sahada çoğunluktaydı. Ağır sahaya rağmen oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Maç eksikliklerine rağmen son derece yürekli oynadılar. Turu istediler ve güzel bir sonuçla da son 16\'ya Hatayspor\'u taşıdılar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği takımı oyuncularını kutluyorum. Onlarda iyi mücadele ettiler. Keyifli bir mücadele oldu. Artık ana hedefimiz olan lig maçımıza döneceğiz. Çünkü pazar günü Balıkesirspor ile son derece kritik bir maç oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını sürdüreceğiz. Kentimiz Türkiye Kupası\'nda üst turları çok istiyordu. Umarım hayırlı olur ve devamı gelir. Hem ligde hem kupada hedefimiz için iyi sonuçlar almaya devam ederiz\" dedi.

SÖZERİ: \"ARTIK HEDEFİMİZ LİG\"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, maç içerisinde pozisyonları değerlendiren tarafın Hatayspor olduğunu ifade ederek, şunları belirtti;

\"Hatayspor\'a bu yolda başarılar diliyorum. Duran top organizasyonunda adam paylaşımını iyi yapmamız lazımdı. Dolayısıyla ikinci yarı iyi oynadık ancak kontradan gol yedik. Girdiğimiz gol pozisyonlarını maalesef değerlendiremedik. Onun için yapacak bir şey yok. İnşallah Hatayspor\'a diğer turda büyük takımlardan birisi gelir ve güzellik katar. Kendi oyuncularımı da kutluyorum inanılmaz mücadele ettiler. Hedefimiz bundan sonra lig olarak görüyoruz. Organizasyonu önemsemiştik. Bir tur daha atlasak camiamız için iyi olacaktı belki ama olmadı. Genç oyuncularımı da kutluyorum. 3 tane U21\'den oyuncu aldık 2-0 olduğunda. Onlarda çok iyi mücadele etti.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İlhan Palut\'un açıklamaları

- Erkan Sözeri\'nin açıklamaları

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