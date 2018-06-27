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Spor

Hatayspor, Dmytro Korkishko ile anlaştı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Dmytro Korkishko ile prensipte anlaştığını duyurdu

27 Haziran 2018 19:43

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Dmytro Korkishko ile prensipte anlaştığını duyurdu.
28 yaşındaki oyuncunun 1 Temmuz’da Erzurum kampına katılacağını ve orada resmi sözleşmeyi imzalayacağını ifade eden sportif direktör Gökhan Zan, iki kanadı da etkili kullanabilen Dmytro’nun takıma güç katacağını ifade etti.
Transfer çalışmalarıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini de sözlerine ekleyen Zan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek kadro kuracaklarını ve büyük Hatayspor taraftarına yeni zaferler armağan edeceklerini belirtti.

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