Hatayspor deplasmanında Fenerbahçe'de 6 eksik

Süper Lig’in 7. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jose Sosa, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi.

Fenerbahçe , deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı için şehre geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, saatler öncesinden geldiği Hatay Havalimanı'nda takımlarını coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Jose Sosa, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Nazım Sangare, Hatay'a götürülmedi.

Fenerbahçe, bugün saat 16.00’da Atakaş Hatayspor ile Yeni Hatay Stadyumu’nda karşılaşacak.