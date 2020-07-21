Hatayspor'da Igor Tudor'a veto

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Hatayspor, önümüzdeki yılın planlarını şimdiden yapmaya başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Hatayspor'da Igor Tudor'un önerildiği, daha sonra bu ismin yönetim tarafından veto edildiği öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, yönetim kanadının şimdilik Tudor'la ilgili olumlu bir düşüncesinin bulunmadığı kaydedildi.

Galatasaray'dan sonra Udinese'yi çalıştıran ve Kasım 2019'da görevine son verilen Hırvat çalıştırıcı, 5 yıllık aranın ardından ülkesine dönmüştü. Tudor, Hajduk Split, ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.