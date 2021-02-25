Hatayspor Basın Sözcüsü: Boupendza'nın taban fiyatı belli olmuş oldu; 8,5 milyon euro

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın Krasnodar'a transferinin futbolcunun Hatayspor'da oynamak istemesi nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın, Rus ekibi Krasnodar’a transferi gerçekleşmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, oyuncunun Hatayspor'da oynamak istemesi nedeniniyle transferin resmiyet kazanmadığını ifade etti.

"Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor" diyen Vardı, ligin gol kralının taban fiyatının 8,5 milyon euro olduğunu söyledi.