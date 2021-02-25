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Spor

Hatayspor Basın Sözcüsü: Boupendza'nın taban fiyatı belli olmuş oldu; 8,5 milyon euro

"Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor"

25 Şubat 2021 15:23

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın Krasnodar'a transferinin futbolcunun Hatayspor'da oynamak istemesi nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor'un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'nın, Rus ekibi Krasnodar’a transferi gerçekleşmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, oyuncunun Hatayspor'da oynamak istemesi nedeniniyle transferin resmiyet kazanmadığını ifade etti.

"Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor" diyen Vardı, ligin gol kralının taban fiyatının 8,5 milyon euro olduğunu söyledi.

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