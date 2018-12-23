Hatayspor – Balıkesirspor Baltok: 3-0

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Habip Tiryaki (xx), Gökhan Barcın (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx), Sadi (xx) (Dk 75 Soner xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk 75 Dmytro xx), Yılmaz (xx) (Dk 82 Maiga x), Gökhan (xxx), Caner (xxx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Murat (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx), Nizamettin (xx) (Dk 46 Furkan x) , Muhammed Ali (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 46 Mehmet x), Sedat (xx), Okan (x), Oğuz (xx), Otoo (x), Glumac (x) (46 Cüneyt x), Bülent (xx), Cumali (xx)

GOLLER: Dk.1 Gökhan, Dk. 11 Selim, Dk. 37 Caner (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Akın (Hatayspor) - Cumali, Oğuz, (Balıkesir Baltok)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 17\'nci haftasında evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşan Hatayspor, rakibini Gökhan, Selim ve Caner\'in ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

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