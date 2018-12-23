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Spor

Hatayspor – Balıkesirspor Baltok: 3-0

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) STAT: Antakya Atatürk HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Habip Tiryaki (xx), Gökhan Barcın (xx) HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx), Sadi (xx) (Dk 75 Soner xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk 75 Dmytro xx), Yılmaz (xx) (Dk 82 Maiga x),

23 Aralık 2018 18:40

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xxx), Habip Tiryaki (xx), Gökhan Barcın (xx)
HATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx), Sadi (xx) (Dk 75 Soner xx), Hamza (xx), Selim (xx) (Dk 75 Dmytro xx), Yılmaz (xx) (Dk 82 Maiga x), Gökhan (xxx), Caner (xxx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Murat (xxx)
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx), Nizamettin (xx) (Dk 46 Furkan x) , Muhammed Ali (xx), Abdulkadir (xx) (Dk. 46 Mehmet x), Sedat  (xx), Okan (x), Oğuz (xx), Otoo (x), Glumac (x) (46 Cüneyt x), Bülent (xx), Cumali (xx)
GOLLER: Dk.1 Gökhan, Dk. 11 Selim, Dk. 37 Caner  (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Akın (Hatayspor) - Cumali, Oğuz, (Balıkesir Baltok)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 17\'nci haftasında evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşan Hatayspor, rakibini Gökhan, Selim ve Caner\'in ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

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